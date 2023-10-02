Археологи нашли загадочные изображения верблюдов в Саудовской Аравии

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Группа археологов нашла несколько изображений верблюдов, на скале, расположенной поблизости от южного края пустыни Нафуд в Саудовской Аравии.

Фото: Openverse

Это грандиозное произведение искусства изображает дюжину диких верблюдов в естественную величину. Вид, который когда-то обитал в этой зоне аравийского полуострова тысячи лет назад, но до сих пор не получил официального научного наименования. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в декабрьском выпуске журнала "Археологические исследования в Азии".

Несмотря на то, что это место, известное как Сахут, было замечено другими археологами на протяжении некоторого времени, впервые кто-то обратил внимание на вырезанные изображения верблюдов на скале.

«Мы узнали об этом месте из другой статьи, но скалу было трудно найти, потому что ее местоположение было не точным, и по этому ландшафту нелегко ориентироваться», — ведущий автор исследования Мария Гуаньен.

Поиски в песчаных дюнах не были единственной сложностью. Поскольку на резных фигурках обнаружены более поздние гравюры, перекрывающие изображения верблюдов. Возникает дополнительный вопрос о том, какая культура создала это произведение искусства и когда оно было создано.

«Вы можете видеть, что резные изображения выполнялись на разных этапах и стилистически различаются» — сказала Гуаньен.

Трудность также заключалась в том, что большая часть петроглифов находилась внутри расщелин, что делало сложным доступ к ним и проведение радиоуглеродной датировки.

Тем не менее, согласно проведенному исследованию, радиоуглеродная датировка указывает на то, что местоположение Сахут было заселено неоднократно в период с плейстоцена (от 2,6 миллионов до 11 700 лет назад) до среднего голоцена (от 7 000 до 5 000 лет назад).Также стоит отметить, что натуралистический стиль, изображающих шерсть и пол животных, дает представление о времени их создания.

«Что самое поразительное в красиво вырезанных верблюдах, так это то, что большинство из них — самцы», — отметила Гуаньен.

Сахут - не единственное место в Саудовской Аравии, где были обнаружены резные изображения верблюдов. В 2018 году археологи обнаружили "парад" верблюдов, выполненных в натуральную величину и датированных 2000 летней историей, в провинции Аль-Джуф, расположенной в северо-западной части саудовской пустыни.

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