Топ-5 смартфонов до $200: лучшие предложения на рынке

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Редакция портала Gizchina составила рейтинг из пяти лучших смартфонов, доступных по цене менее $200 (примерно 19,4 тыс. рублей).

Фото: openverse

Список начинается с Redmi Note 12 4G, который предлагает пользователю 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, тройную камеру с разрешением 50, 8 и 2 Мп, а также производительный чип Snapdragon 685. Емкий аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

На втором месте расположился Samsung Galaxy A14 4G с 6,6-дюймовым IPS-экраном, чипом Mediatek Helio G80 и основной камерой на 50 Мп, дополненной двумя дополнительными сенсорами на 5 и 2 Мп. Емкость батареи этого устройства также составляет 5000 мАч, но поддерживается медленной зарядкой мощностью 15 Вт.

На третьем месте представлен бюджетный Redmi 10 2022, оснащенный 6,5-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G88. Смартфон имеет четыре камеры с разрешением 50, 8, 2 и 2 Мп. Емкий аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Realme 9i и iPhone SE (2020).

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Лучший Смартфон до 200$ – Топ 10 Бюджетных Телефонов 2023