Реконструкция груди с использованием собственных тканей повышает удовлетворение пациенток

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Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена (UMCG) провели исследование, в ходе которого было установлено, что женщины, подвергшиеся реконструкции груди с использованием собственных тканей, ощущают более высокий уровень удовлетворения результатами операции по сравнению с женщинами, выбравшими реконструкцию на основе имплантатов. Эти результаты были опубликованы в журнале Plastic & Reconstructive Surgery.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Екатерины Сафаровой

Реконструктивная маммопластика — это медицинская процедура, направленная на восстановление молочной железы после хирургического вмешательства или травмы. В рамках данного исследования ученые проанализировали качество жизни 63 женщин, которые выбрали аутологичную реконструкцию груди, при которой используются собственные ткани и кожа, и сравнили его с качеством жизни 75 женщин, выбравших реконструкцию с использованием имплантатов. Участницы исследования заполнили анкеты через шесть недель и шесть месяцев после операции.

Перед операцией женщины, выбравшие аутологичную реконструкцию, имели более низкие показатели удовлетворенности грудью по шкале BREAST-Q в сравнении с теми, кто выбрал имплантаты: 49 баллов по сравнению с 59 баллами. Кроме того, в группе аутологичной реконструкции было замечено большее количество серьезных осложнений (27% против 12%). Исследователи предполагали, что со временем качество жизни у женщин, подвергшихся аутологичной реконструкции, ухудшится.

Однако результаты исследования опровергли эту гипотезу. Женщины, перенесшие реконструкцию с использованием собственных тканей, оценили свою удовлетворенность грудью выше, чем те, кто выбрал имплантаты, как через шесть недель (в среднем 62 балла против 51), так и через шесть месяцев (68 баллов против 57).

Психосоциальное и сексуальное благополучие также оказались на более высоком уровне среди женщин, подвергшихся аутологичной реконструкции. В большинстве других аспектов качества жизни, включая общую удовлетворенность результатами, различий между группами не было обнаружено.

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