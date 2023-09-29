В России разрабатывается модуль, способный находить нарушения по обращению с ТКО

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Компания "Российский экологический оператор" объявила о создании инновационного модуля обработки данных, который будет вовлекать средства искусственного интеллекта, сообщает argumenti.ru.

Фото: Wikipedia

Основной целью этого модуля является выявление и регистрация нарушений, происходящих на объектах обработки твердых коммунальных отходов, а также принятие соответствующих решений в соответствии с заранее заданными сценариями.

Модуль способен обнаруживать различные виды нарушений, включая отсутствие необходимого оборудования, такого как контрольно-пропускные пункты, шлагбаумы, посты весового контроля, ванны для дезинфекции колес и ограждения по периметру объекта.

Кроме того, модуль будет следить за процессом пересыпки верхнего слоя твердых коммунальных отходов инертными материалами, обнаруживать наличие тлений и возгораний на территории полигона, а также контролировать разлет фракций на прилегающие территории и неправильное размещение фракций, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Кроме того, модуль будет регистрировать количество птиц, находящихся на объекте.

В перспективе планируется расширение функционала модуля обработки данных воздушного лазерного сканирования при помощи нейронных сетей. Это позволит автоматически выявлять факты выброса отходов за пределы отведенных земельных участков, нарушение нормативных санитарно-защитных зон, а также превышение проектной высоты тела полигона и крутизны углов откосов отходов.

Алексей Буров, заместитель генерального директора по цифровизации, подчеркнул, что разработанный модуль будет основан на математических алгоритмах и нейронных сетях. Это обеспечит оператору более эффективный контроль и предотвращение нарушений на объектах обработки твердых коммунальных отходов, сокращая негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивая соблюдение экологических норм и требований.

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