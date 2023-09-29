Учёные предлагают вместо виагры использовать яд бразильского паука

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Бразилии, принадлежащие Федеральному университету Минас-Жерайс (UFMG), обнаружили перспективную альтернативу для препаратов, таких как Виагра, в биологических свойствах яда бананового паука Phoneutria nigriventer. Информация об этом исследовании опубликована на веб-сайте указанного научного учреждения.

Фото: Wikipedia

Паук Phoneutria nigriventer выделяет мощные токсины, способные вызвать продолжительную и чрезмерно болезненную эрекцию у млекопитающих, которая сопровождается тошнотой и спазмами в желудке. В случае перегрузки яда, возможны серьезные осложнения, включая некроз и, в крайних случаях, ампутацию полового члена.

Исследователям удались разработать синтетическую версию молекулы, ответственной за эрекцию в яде. Этот компонент, именуемый BZ371A, был протестирован на лабораторных мышах и крысах. Гель, содержащий данный компонент и наносимый на паховую область, стимулировал прилив крови к половым органам грызунов.

Исследование показало, что BZ371A стимулирует высвобождение оксида азота в организме, что, в свою очередь, способствует эрекции. Этот механизм действия схож с тем, что проявляют Виагра и подобные препараты.

Экспериментальное лечение синтетическим ядом оказалось эффективным для крыс с диабетом и повышенным кровяным давлением, а также для пожилых животных. Эти результаты указывают на потенциальную безопасность данного препарата для людей, которые не могут использовать Виагру из-за ее противопоказаний.

В будущем ученые намерены провести клинические испытания на людях для дальнейшего исследования этой альтернативы.

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