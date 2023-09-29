Исследователи научились выявлять депрессию с помощью МРТ

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Балтийского федерального университета имени И. Канта, при сотрудничестве с коллегами из Болгарии и Испании, при поддержке Российского научного фонда, разработали инновационный метод анализа нейронных связей, который выявил существенные различия между здоровыми людьми и теми, кто страдает от выраженного депрессивного расстройства. Об этом сообщили в пресс-службе программы "Приоритет 2030" Министерства образования и науки России, в рамках которой проводилось исследование.

Фото: Пресс-служба Запорожской АЭС.

Новый метод диагностики депрессии основан на данных магнитно-резонансной томографии (МРТ). Исследователи восстановили функциональные сети головного мозга для здоровых людей и пациентов с депрессией с использованием метода, который они назвали "консенсусный подход". Этот метод позволил выявить существенные различия в нейронных связях между двумя группами, сообщает ТАСС.

Большое депрессивное расстройство, которое проявляется у людей в потере интереса к жизни на длительные периоды без четких внешних причин, затрагивает около 3,8% населения Земли. Однако диагностика депрессии представляет сложность, поскольку существующие методы не всегда являются широко доступными. Диагноз, как правило, ставится врачом-психиатром на основе результатов обследования, беседы и анкетирования.

Ученые применили два вида анализа: групповой и консенсусный. Первоначально был проведен стандартный групповой анализ для 85 испытуемых, после чего был использован консенсусный подход. Оба метода включали в себя анализ различных характеристик нейронных связей в головном мозге. Консенсусный подход, требующий меньше усилий, позволил выявить различия между группами более эффективно.

Исследователи планируют дальнейшую работу над созданием системы автоматического распознавания депрессии на основе функциональной МРТ, с комбинированным использованием группового и консенсусного подходов.

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