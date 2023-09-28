Российские учёные создали материал, способный генерировать топливо из воды

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону разработан экономичный материал, способный генерировать топливо из воды.

Фото: Wikipedia

Этот материал может использоваться в качестве катализатора для топливных элементов, сообщила ТАСС Татьяна Мясоедова — ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории технологии функциональных наноматериалов университета.

Также Татьяна Мясоедова объяснила новизну российского материала:

"Новшество в самом материале — сульфид меди-молибдена — это катализатор на металлической пластинке, на никелевой пене, который под воздействием электрического тока позволяет эффективно расщеплять воду на кислород и водород."

Как сообщает пресс-служба ЮФУ, на сегодняшний день наиболее эффективными электрокатализаторами для восстановления кислорода и выделения водорода являются платина и ее производные. Однако стоимость благородных металлов является крайне высокой, и они не обеспечивают достаточной защиты от химических веществ, которые могут окислять топливо, а также не обеспечивают долгосрочную надежность в эксплуатации.

Разработка ученых ЮФУ может быть применена в качестве катализатора для топливных элементов, например, для аккумуляторных батарей, добавила Мясоедова.

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ТОПЛИВО ИЗ ВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ