Ученые научили искусственный интеллект искать жизни на других планетах с точностью в 90%

Американские и японские ученые добились существенного прогресса в исследованиях жизни на других планетах и в глубинах Земли. Совместно они создали и обучили искусственный интеллект, способный обнаруживать признаки жизни в образцах. Данный научный прорыв был опубликован на портале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: Openverse

Искусственный интеллект обладает уникальной способностью выявлять наличие биологических компонентов в анализируемых образцах с точностью до 90%. Это открывает новые перспективы для поиска следов жизни на Марсе.

Ученые надеются, что искусственный интеллект сможет находить образцы, свидетельствующие о наличии живых организмов на красной планете. Основной задачей ИИ будет проведение сканирования обнаруженных образцов непосредственно на Марсе, и нет необходимости отправлять их на Землю.

Для обучения искусственного интеллекта использовались молекулярные данные из 134 известных абиотических и биотических образцов. В результате проведенных тестов ИИ успешно идентифицировал раковины, кости, зубы, листья, человеческие волосы и клетки организмов. Также он способен распознавать остатки древней жизни, подвергшиеся геологическим процессам. Среди важных объектов анализа выделяются уголь, нефть, янтарь и окаменелости, возраст которых превышает 100 миллионов лет.

