Астрофизики раскрыли секрет происхождения колец Сатурна

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые из университетов Дарема и Глазго с помощью компьютерных симуляций определили причины образования колец у планеты Сатурн. Согласно результатам исследования, газовый гигант приобрел свой кольцевой пояс в результате столкновения двух ледяных лун около 4,5 миллиарда лет назад. При ударе луны разлетелись на обломки, которые под воздействием гравитационных сил объединились, образуя кольцевые структуры, сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia

Доктор Винсент Эке из Даремского университета отметил, что их исследование подтверждает гипотезу о происхождении колец Сатурна и показывает, что столкновение ледяных лун могло породить достаточное количество материала для формирования ледяного пояса.

Современные данные о Сатурне в значительной степени обусловлены миссией космического корабля Кассини. Наблюдения зонда показали, что кольца планеты почти полностью состоят из чистого льда. Отсутствие существенной примеси указывает на относительно молодой возраст ледяного пояса.

Ученые предполагают, что луны-предшественницы, участвовавшие в столкновении, были примерно такого же размера, что и современные спутники Сатурна, такие как Диона и Рея.

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