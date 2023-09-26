Пятая сентябрьская магнитная буря началась на Земле после полудня и продолжалась до 18:00 мск, как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что интенсивность бури была оценена как слабая, принадлежащая к классу G1. За всё лето до этого были зафиксированы всего три магнитных бури.
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