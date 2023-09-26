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Телескоп Уэбба выявил "признаки жизни" на планете K2-18b

2:35
Наука

При анализе информации, полученной с использованием передового космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), международная группа астрономов обнаружила определенные химические показатели на экзопланете K2-18b, которые, на Земле, тесно связаны с живыми организмами.

Телескоп Уэбба выявил "признаки жизни" на планете K2-18b
Фото: futurenow.ru

Данное открытие было доложено на Space.com. Экзопланета K2-18b вращается вокруг звезды в созвездии Льва. Экзопланеты представляют собой миры, вращающиеся вокруг звезд, отличных от нашего Солнца. В данном случае, родительская звезда называется К2-18 и является красным карликом, который менее ярок и холоден по сравнению с Солнцем. Это означает, что планеты, вращающиеся вокруг неё, должны находиться гораздо ближе к ней, чем Земля к Солнцу, чтобы получить тот же уровень света, который мы получаем на Земле.

На данный момент известно о существовании двух экзопланет в данной системе - K2-18b и K2-18c. Система находится на расстоянии приблизительно 124 световых лет от нашей планеты. В новом исследовании ученые стремились определить, сколько света приходит на экзопланету K2-18b. Эти данные важны для оценки потенциальной пригодности планеты для жизни.

Исследователи пришли к выводу, что данная экзопланета находится в так называемой обитаемой зоне своей звезды - расстояние от звезды, на котором при определенной температуре вода может существовать в жидком состоянии. Ещё в 2019 году космический телескоп Хаббла обнаружил на K2-18b признаки водяного пара. Последующие наблюдения подтвердили, что на поверхности этой экзопланеты, вероятно, существуют большие океаны, а не просто жидкая вода.

В дополнение к этому, JWST обнаружил углекислый газ, метан и соединение, известное как диметилсульфид, в атмосфере этой загадочной экзопланеты. Особенно интересно то, что данное соединение производится на Земле только водорослями. Иными словами, телескоп Уэбба помог выявить несколько химических индикаторов, связанных с жизнью, один из которых, по нашему пониманию, не может возникнуть естественным путем без присутствия какой-либо формы жизни.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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