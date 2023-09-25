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Ученые предупреждают о возможном массовом вымирании через 250 миллионов лет

1:51
Наука

Ученые из Бристольского университета провели исследование, которое указывает на возможное массовое вымирание, сравнимое с исчезновением динозавров, в будущем. Их выводы, опубликованные в журнале Nature Geoscience, предполагают, что такое вымирание может быть вызвано экстремальной жарой, которая, возможно, наступит примерно через 250 миллионов лет,  сообщает Газета.Ru.

Ученые предупреждают о возможном массовом вымирании через 250 миллионов лет
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Ученые разработали первые в истории суперкомпьютерные климатические модели для далекого будущего. Их модели показывают, что температура на Земле будет возрастать по мере увеличения активности Солнца. Кроме того, материки Земли со временем объединятся, образуя суперконтинент.

Этот процесс тектонических изменений приведет к более частым извержениям вулканов и значительным выбросам углекислого газа в атмосферу, что еще более усилит потепление планеты.

Млекопитающие, включая человека, исторически выживали благодаря своей способности адаптироваться к экстремальным погодным условиям, преимущественно за счет механизмов, таких как наличие меха и спячка в холоде.

Однако их устойчивость к высоким температурам остается ограниченной. Из-за этого им будет гораздо сложнее приспособиться к длительному воздействию чрезмерной жары.

Ученые отмечают, что несмотря на вероятное влияние антропогенных изменений климата и глобального потепления, что может ухудшить условия в некоторых регионах, в целом, Земля останется пригодной для жизни. Однако ключевым фактором, влияющим на выживание млекопитающих, будет объединение материков: это позволит оставить между 8% и 16% суши пригодной для обитания этим видам животных.

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КАК ПОГИБНЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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