Ученые из Бристольского университета провели исследование, которое указывает на возможное массовое вымирание, сравнимое с исчезновением динозавров, в будущем. Их выводы, опубликованные в журнале Nature Geoscience, предполагают, что такое вымирание может быть вызвано экстремальной жарой, которая, возможно, наступит примерно через 250 миллионов лет, сообщает Газета.Ru.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.