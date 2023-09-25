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GizmoChina: iPhone 15 Pro Max может обжечь при перегреве

1:26
Наука

По данным издания GizmoChina, iPhone 15 Pro Max при значительных нагрузках сталкивается с проблемой перегрева, достигая температуры в 48 градусов по Цельсию. Это, в свою очередь, может представлять потенциальную опасность для пользователя, вызывая ожоги первой степени, сообщает Газета.Ru.

GizmoChina: iPhone 15 Pro Max может обжечь при перегреве
Фото: Openverse

Исходя из тепловой карты, предоставленной инсайдером Revegnus, наиболее высокая температура наблюдается в области процессора, который расположен в правом верхнем углу устройства. GizmoChina предполагает, что данная проблема может быть неоднородной и может быть связана с тем, что Apple столкнулась с трудностями при производстве чипов A17 Pro, что могло привести к снижению стандартов качества.

По мнению YouTube-блогера Вадима Юрьева, причина нагрева заключается в высоком энергопотреблении чипа, что делает его мощным, но при этом генерирует значительное количество тепла и повышенные требования к аккумулятору.

Однако, несмотря на возможность увеличения производительности чипа за счет большого энергопотребления, этот эффект оказывается временным. GizmoChina отмечает, что согласно первым тестам, iPhone 15 Pro начинает сильно ограничивать производительность (троттлинг) уже спустя две минуты нагрузки, и мощность A17 Pro уменьшается на 25%.

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Розовый iPhone 15 и голубой 15 Plus. Распаковка. За что ты с нами так, Apple?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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