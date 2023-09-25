Российские ученые открыли новый механизм в борьбе с болезнью Альцгеймера

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Ученые из Стэнфордского университета разработали эффективную методику лечения болезни Альцгеймера, используя стволовые клетки в мышиной модели этой недуга. Их научные результаты были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

Фото: openverse

Исследования установили четкую связь между формой болезни Альцгеймера, которая проявляется в пожилом возрасте и не зависит от наследственных факторов, и различными мутациями в микроглии. Микроглии — это клетки, которые играют важную роль в защите других клеток мозга от патогенов и удалении метаболических отходов, которые могут накапливаться в мозге.

Некоторые генетические вариации в микроглиях сильно коррелируют с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Одной из таких корреляций является наличие гена TREM2, который имеет ключевое значение в способности микроглии обнаруживать и бороться с нейродегенерацией.

В ходе исследования на мышах с дефектным геном TREM2 были проведены трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и клеток-предшественников, полученных от мышей с нормальной функцией TREM2. Исследователи отметили, что трансплантированные клетки способны восстанавливать кровеносную систему, а некоторые из них успешно интегрировались в мозг реципиентов, приобретая при этом свойства и характеристики микроглии. Этот процесс сопровождался заметным снижением отложений амилоидных бляшек в мозге мышей.

Однако следует отметить, что данная методика, если она будет адаптирована для применения у людей, будет несомненно иметь свои риски. Трансплантация стволовых клеток крови потребует от пациентов высокотоксичную химиотерапию или лучевую терапию для уничтожения собственных стволовых клеток крови. Тем не менее, многие ученые работают над разработкой менее токсичных методов подготовки пациентов к таким трансплантациям стволовых клеток.

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Новый препарат помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера