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Science Direct: Учёные назвали профессии, приводящие к слабоумию

1:13
Наука

Тяжелый физический труд может повысить вероятность возникновения психических заболеваний, таких как слабоумие.

Science Direct: Учёные назвали профессии, приводящие к слабоумию
Фото: Openverse

В новом исследовании, опубликованном на веб-портале Science Direct, ученые из Норвежского института общественного здравоохранения выявили сферы деятельности, где работники подвергаются увеличенному риску развития деменции.

Научные исследователи провели анализ среди 7000 человек в Норвегии и пришли к выводу, что вероятность развития деменции у лиц, выполнявших физически нагруженную работу, возрастает на 15,5%.

К группе, находящейся в зоне риска, относятся такие профессии, как кассиры, продавцы-консультанты, фермеры, медицинский персонал и сотрудники, занимающиеся производством продукции животноводства.

Парадокс заключается в том, что физическая активность во времени досуга может улучшить когнитивные способности, однако интенсивный труд, особенно в сферах, где требуется долгое пребывание на ногах, физическая нагрузка и стресс, в свою очередь, может оказывать негативное воздействие на психическое здоровье.

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ДЕМЕНЦИЯ: факторы риска, как предотвратить деменцию
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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