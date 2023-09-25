Тяжелый физический труд может повысить вероятность возникновения психических заболеваний, таких как слабоумие.
В новом исследовании, опубликованном на веб-портале Science Direct, ученые из Норвежского института общественного здравоохранения выявили сферы деятельности, где работники подвергаются увеличенному риску развития деменции.
Научные исследователи провели анализ среди 7000 человек в Норвегии и пришли к выводу, что вероятность развития деменции у лиц, выполнявших физически нагруженную работу, возрастает на 15,5%.
К группе, находящейся в зоне риска, относятся такие профессии, как кассиры, продавцы-консультанты, фермеры, медицинский персонал и сотрудники, занимающиеся производством продукции животноводства.
Парадокс заключается в том, что физическая активность во времени досуга может улучшить когнитивные способности, однако интенсивный труд, особенно в сферах, где требуется долгое пребывание на ногах, физическая нагрузка и стресс, в свою очередь, может оказывать негативное воздействие на психическое здоровье.
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