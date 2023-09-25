Science Direct: Учёные назвали профессии, приводящие к слабоумию

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Тяжелый физический труд может повысить вероятность возникновения психических заболеваний, таких как слабоумие.

Фото: Openverse

В новом исследовании, опубликованном на веб-портале Science Direct, ученые из Норвежского института общественного здравоохранения выявили сферы деятельности, где работники подвергаются увеличенному риску развития деменции.

Научные исследователи провели анализ среди 7000 человек в Норвегии и пришли к выводу, что вероятность развития деменции у лиц, выполнявших физически нагруженную работу, возрастает на 15,5%.

К группе, находящейся в зоне риска, относятся такие профессии, как кассиры, продавцы-консультанты, фермеры, медицинский персонал и сотрудники, занимающиеся производством продукции животноводства.

Парадокс заключается в том, что физическая активность во времени досуга может улучшить когнитивные способности, однако интенсивный труд, особенно в сферах, где требуется долгое пребывание на ногах, физическая нагрузка и стресс, в свою очередь, может оказывать негативное воздействие на психическое здоровье.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

ДЕМЕНЦИЯ: факторы риска, как предотвратить деменцию