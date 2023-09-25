Ученые анализируют воспоминаниях людей, которые смогли пережить реанимацию

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В журнале "Resuscitation" были опубликованы данные о воспоминаниях людей, переживших процесс реанимации. Реаниматологи провели анализ воспоминаний пациентов, которые вернулись из состояния клинической смерти. Ранее мы знали только о собственных рассказах выживших, часто ассоциированных с паранормальными явлениями. Теперь же ученые опубликовали научное исследование по этой теме в последнем выпуске журнала "Resuscitation".

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Это первое крупномасштабное исследование, которое показывает, что изменения в памяти и мозговой активности у людей, переживших клиническую смерть, могут указывать на существование общих элементов, известных как околосмертный опыт", — сказал Сэм Парниа, врач-реаниматолог из медицинского центра NYU Langone Health Langone и главный автор этой работы. "Это большой шаг вперед", — подчеркнул он.

В отношении воспоминаний о реанимации, они разнообразны и могут быть классифицированы как реалистичные, связанные с самим процессом реанимации, такие как ощущение удара тока при наложении электродов на грудь, а также более размытые воспоминания, такие как ощущение вмешательства в грудную область без ощутимого давления.

"Я больше не был в своем теле — я парил, не чувствовал ни веса, ни силы. Я находился над потолком палаты реанимации и наблюдал за тем, что происходило внизу. … Я больше не ощущал своего физического тела, которое было только что. Я был в каком-то высшем состоянии". — вспоминал один из пациентов.

Но как следует относиться к этим воспоминаниям: как к реальным отчетам из загробной жизни, снам или галлюцинациям, которые переживают люди на грани жизни и смерти?

На этот вопрос нет однозначного ответа, и это зависит от точки зрения каждого человека. Для тех, кто интересуется мистикой, оккультизмом или метафизикой, эти воспоминания могут быть рассмотрены как реальные отчеты об иных мирах.

Однако ученые, проводящие исследование, рассматривают это явление с научной точки зрения и видят его как проявление активности мозга в экстремальных условиях, таких как остановка сердца и кислородное голодание.

Они не признают эти воспоминания бредовыми или галлюцинациями, но считают их, скорее, сновидениями. Однако, ученые также отмечают, что воспоминания о переживании смерти заслуживают дальнейшего исследования без предвзятости и предубеждения.

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