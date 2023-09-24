Американские учёные доказали небезопасность роботизированных операций

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное американскими учеными, выявило, что применение роботизированной холецистэктомии, при которой желчный пузырь удаляется с использованием робота, связано с увеличенным риском повреждения желчных протоков. Как сообщается в журнале JAMA Surgery, по сравнению с традиционной лапароскопической холецистэктомией, это хирургическое вмешательство сопровождается более высокой частотой послеоперационных осложнений, связанных с желчевыводящими путями.

Фото: Openverse

Команда ученых под руководством Стэнли Калата (Stanley Kalata) из Мичиганского университета провела оценку безопасности роботизированной холецистэктомии, сравнивая ее с обычной лапароскопической холецистэктомией. Сначала исследователи зафиксировали резкий рост числа роботизированных операций: с 211 случаев (0,1 процента от всех холецистэктомий) в 2010 году до 6507 случаев (5,2 процента) в 2019 году. Пациенты, подвергшиеся роботизированной операции, чаще имели сопутствующие заболевания.

Роботизированная холецистэктомия ассоциировалась с повышенным риском повреждения желчных протоков, требующего последующей операции в течение года, по сравнению с лапароскопической холецистэктомией. Также это хирургическое вмешательство связано с более высокой частотой последующих медицинских вмешательств в желчевыводящих путях и возникновением серьезных осложнений.

Ученые приходят к выводу, что необходимо пересмотреть целесообразность использования роботизированной холецистэктомии, учитывая наличие безопасных лапароскопических методов, сообщает издание "N+1".

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