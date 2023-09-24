Британские учёные обнаружили, что электронные сигареты ускоряют отказ от обычных

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии пришли к выводу, что электронные сигареты не способствуют распространению курения обычных сигарет и, возможно, могут ускорить процесс отказа общества от них.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

В ходе исследования ученые провели сравнение динамики использования и продаж электронных и обычных сигарет в странах, где исторически сформировались похожие тенденции в курении, но с разными правилами по отношению к электронным сигаретам: Великобритания, США и Австралия. В последней из перечисленных стран был введен запрет на продажу электронных сигарет с содержанием никотина.

Ученые пришли к выводу, что на уровне общества не было обнаружено никаких признаков того, что электронные сигареты и другие альтернативные способы доставки никотина способствуют распространению курения обычных сигарет. Напротив, снижение числа курильщиков в Австралии происходило медленнее, чем в Великобритании и США. Более того, в Японии увеличение продаж систем для нагревания табака сопровождалось значительным снижением продаж обычных сигарет.

Кроме того, ученые выявили некоторые доказательства того, что эти продукты конкурируют с обычными сигаретами и, следовательно, могут способствовать ускорению процесса отказа от курения. Однако для определения точной степени этого эффекта требуются дополнительные исследования. Поскольку люди могут употреблять как сигареты, так и альтернативные способы доставки никотина, статистические данные о распространенности этих продуктов смешиваются. Поэтому ученые пришли к выводу о необходимости продолжения наблюдений в данной области.

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