Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина: поздно — Черноморский флот России уже невозможно уничтожить
Американские учёные доказали небезопасность роботизированных операций
Сенат США: через два года Штаты могут оказаться в ситуации "прямого конфликта" с РФ
Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал нанести удар по Сербии
Yle: опубликованы видеокадры, на которых Владимир Путин играет в теннис с Анатолием Собчаком в Финляндии
Правительство США запретило Такеру Карлсону брать интервью у Владимира Путина
Ракеты РФ уничтожили Су-24М — носители ракет Storm Shadow, бивших по Севастополю
Пропавший режиссёр БДТ Никаноров найден мёртвым в Ленобласти
Военные РФ рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard ВСУ под Купянском

Британские учёные обнаружили, что электронные сигареты ускоряют отказ от обычных

1:45
Наука

Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии пришли к выводу, что электронные сигареты не способствуют распространению курения обычных сигарет и, возможно, могут ускорить процесс отказа общества от них.

Британские учёные обнаружили, что электронные сигареты ускоряют отказ от обычных
Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

В ходе исследования ученые провели сравнение динамики использования и продаж электронных и обычных сигарет в странах, где исторически сформировались похожие тенденции в курении, но с разными правилами по отношению к электронным сигаретам: Великобритания, США и Австралия. В последней из перечисленных стран был введен запрет на продажу электронных сигарет с содержанием никотина.

Ученые пришли к выводу, что на уровне общества не было обнаружено никаких признаков того, что электронные сигареты и другие альтернативные способы доставки никотина способствуют распространению курения обычных сигарет. Напротив, снижение числа курильщиков в Австралии происходило медленнее, чем в Великобритании и США. Более того, в Японии увеличение продаж систем для нагревания табака сопровождалось значительным снижением продаж обычных сигарет.

Кроме того, ученые выявили некоторые доказательства того, что эти продукты конкурируют с обычными сигаретами и, следовательно, могут способствовать ускорению процесса отказа от курения. Однако для определения точной степени этого эффекта требуются дополнительные исследования. Поскольку люди могут употреблять как сигареты, так и альтернативные способы доставки никотина, статистические данные о распространенности этих продуктов смешиваются. Поэтому ученые пришли к выводу о необходимости продолжения наблюдений в данной области.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Что наука реально знает о вреде электронных сигарет в 2023 году?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Какой пульс считается нормальным: норма пульса по возрастам
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Последние материалы
Дипломатия бессильна: Лавров отдал украинский вопрос на откуп ВС РФ
Сенат США: через два года Штаты могут оказаться в ситуации "прямого конфликта" с РФ
Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал нанести удар по Сербии
Yle: опубликованы видеокадры, на которых Владимир Путин играет в теннис с Анатолием Собчаком в Финляндии
Правительство США запретило Такеру Карлсону брать интервью у Владимира Путина
Ракеты РФ уничтожили Су-24М — носители ракет Storm Shadow, бивших по Севастополю
Пропавший режиссёр БДТ Никаноров найден мёртвым в Ленобласти
Военные РФ рассказали подробности уничтожения двух танков Leopard ВСУ под Купянском
Военкор сообщил об освобождении ВС РФ Орехово-Васильевки под Артёмовском
Разведчик: ВСУ пытались эвакуировать подбитые танки Leopard на Купянском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников