Калифорнийские учёные научили WI-FI видеть сквозь стены

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Оказывается, возможности сигналов Wi-Fi не ограничиваются только передачей потоковых фильмов и музыки в домах: недавние эксперименты показали, что они могут использоваться и для обнаружения фигур сквозь сплошные стены.

Фото: Openverse

Хотя способность Wi-Fi обнаруживать движение сквозь стены была продемонстрирована ранее, при идентификации неподвижных объектов она оказывается неэффективной. Для устранения этого недостатка исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) разработали Wi-Fi установку, которая фокусируется на контурах объектов, подобно тому, как человек делает контурный набросок.

Этот новый подход позволил исследователям использовать геометрическую теорию дифракции (ГТД), которая объясняет поведение волн, когда они сталкиваются с краями объектов, вызывая интерференцию и дифракцию волн. В данном контексте сигналы Wi-Fi работают как волны, создавая при дифракции на краях объектов узоры, известные как конусы Келлера. Интерпретируя характеристики и ориентацию этих конусов Келлера, постепенно формируется визуальное представление сцены.

Ясамин Мостофи, инженер по электротехнике и вычислительной технике из UCSB, пояснил:

"Затем мы разрабатываем математическую схему, которая использует эти конические отпечатки в качестве сигнатур для вывода ориентации краев, создавая таким образом карту краев сцены".

Эта система, получившая название "Wiffract", созданная Мостофи и его коллегами, включает три передатчика Wi-Fi для излучения сигналов и мобильный приемник для улавливания этих сигналов при отражении от объектов.

Анураг Паллапролу, инженер-электрик из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, объяснил суть процесса:

"После того как мы определили высокодостоверные краевые точки с помощью предложенного ядра визуализации, мы распространяем информацию о них на остальные точки с помощью байесовского метода распространения информации".

Такой статистический анализ напоминает решение головоломки: если вы точно знаете расположение некоторых деталей, вы можете сделать вывод о расположении и форме недостающих деталей, необходимых для завершения головоломки.

Хотя система требует дальнейшей доработки, она уже демонстрирует способность распознавать большие буквы. В конечном итоге эта технология может найти применение в различных областях — от спасательных операций при катастрофах до мониторинга "умных" домов, позволяя "видеть" внутри помещений даже при отсутствии прямой видимости.

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WiFi Can Read Through Walls