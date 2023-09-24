Ловушка из ртути мешает учёным вскрыть гробницу, где лежит хозяин Терракотовой армии

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные со всего мира ищут способ открыть гробницу известного императора Цинь Шихуанди - первого императора Китая из династии Цинь. В мавзолее было обнаружено захоронение 8100 глиняных статуй воинов и их лошадей в натуральную величину. Об том сообщает РИА Новости.

Мавзолей Шихуанди был обнаружен почти полвека назад, и с тех пор исследователи подробно изучили его, но гробница правителя осталась нетронутой.

Усыпальница Шихуанди начала строиться при его жизни и на это ушло 30 лет. Это настоящий маленький город, с дворцами, садами и казармами со стойлами. Там также есть кладбища для знатных особ.

Открытие гробницы правителя опасно из-за наличия ртути внутри. Эксперты считают, что она привела к отравлению легендарного основателя династии Цинь. Теперь ртуть мешает исследователям подобраться ближе к месту его захоронения. Установлено, что концентрация вещества в непосредственной близости от гробницы выше нормы в несколько раз.

Для открытия мавзолея учёные, в частности, предлагают использовать мюоны. Они являются субатомными частицами, которые действуют как сверхточные рентгеновские лучи. Идею пока не воплотили в жизнь, внутреннее убранство гробницы владельца Терракотовой армии остается тайной.

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