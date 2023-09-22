Крупную утечку метана обнаружили в Балтийском море

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе экспедиции, направленной на исследование происхождения и распространения метана в безкислородной среде глубокой части Балтийского моря, шведские ученые обнаружили утечку метана.

Фото: CreativeCommons

Обычно метан выделяется пузырьками с неглубоких прибрежных донных участков, однако интенсивность выделения газа из такой глубокой области была невиданной. Источником утечки метана стала Ландсортская котловина, находящаяся в глубине Балтийского моря, и ее площадь составила приблизительно 20 квадратных километров. Это событие вызвало тревогу и беспокойство у исследователей.

Метан, как известно, является мощным парниковым газом, способным удерживать тепло в атмосфере на протяжении длительного времени. Такой масштаб утечки метана может негативно повлиять на климат и экосистему Балтийского моря.

Ученые считают, что данное открытие подчеркивает необходимость более детального изучения и наблюдения за глубокими регионами морей и океанов с целью понимания процессов, связанных с утечкой парниковых газов и их потенциальными последствиями.

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