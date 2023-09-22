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Доказана неэффективность "позитивных вибраций" в достижении финансового успеха

2:55
Наука

Распространено мнение, что достичь финансового успеха можно с помощью силы позитивного мышления и веры, часто называемой манифестацией. Однако последние исследования показывают, что такое устремленное мышление может быть тесно связано с рискованными финансовыми решениями и возможностью банкротства.

Доказана неэффективность "позитивных вибраций" в достижении финансового успеха
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Проведя три комплексных исследования, в которых приняли участие 1023 человека в США, ученые из Квинслендского университета (Австралия) разработали шкалу для измерения веры в манифестацию. Около трети респондентов согласились с тем, что оптимистические мысли, "флюиды" и космические силы могут влиять на реальные результаты.

Тем не менее, в ходе исследований не удалось обнаружить каких-либо конкретных доказательств, связывающих манифестацию с повышением успешности.

Лукас Диксон, исследователь психологии из Квинслендского университета, отметил:

"Люди с более высокими показателями по шкале манифестации не только считали себя более состоявшимися и стремились к успеху, но и верили в большую вероятность быстрого достижения выдающегося успеха. К сожалению, они также были склонны к рискованным инвестициям, имели опыт банкротства и нереалистичные ожидания быстрого успеха".

Верующие в манифестацию оставались непоколебимыми в своих убеждениях, даже когда сталкивались с финансовыми трудностями. Исследователи предполагают, что такая непоколебимая вера могла привести к тому, что они стали слишком активно инвестировать в нестабильные финансовые инструменты, такие как криптовалюты и схемы "быстрого обогащения".

В то же время группа исследователей признает, что сохранение позитивного настроя и оптимизма может быть психологически полезным в определенных ситуациях, если эти ментальные подходы остаются привязанными к реальности.

По мнению исследователей, в современном обществе повышенное внимание к физической привлекательности, богатству и славе усиливает стремление к достижению подобных целей, возможно, в ущерб здравому смыслу и рациональному мышлению.

Кроме того, определенную роль играет распространение социальных медиаплатформ, на которых влиятельные люди часто обещают быстрый путь к богатству. Исследователи подчеркивают, что видеоролики на TikTok с тегом "манифестация" по состоянию на май 2023 года набрали 34,6 млрд. просмотров.

В итоге команда исследователей рекомендует с осторожностью относиться к советам сторонников и экспертов в области манифестации. Подтвержденных данных, подтверждающих эффективность манифестации, нет, а некоторые признаки указывают на связь с неустойчивым финансовым положением.

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Что такое манифестация?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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