Доказана неэффективность "позитивных вибраций" в достижении финансового успеха

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Распространено мнение, что достичь финансового успеха можно с помощью силы позитивного мышления и веры, часто называемой манифестацией. Однако последние исследования показывают, что такое устремленное мышление может быть тесно связано с рискованными финансовыми решениями и возможностью банкротства.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Проведя три комплексных исследования, в которых приняли участие 1023 человека в США, ученые из Квинслендского университета (Австралия) разработали шкалу для измерения веры в манифестацию. Около трети респондентов согласились с тем, что оптимистические мысли, "флюиды" и космические силы могут влиять на реальные результаты.

Тем не менее, в ходе исследований не удалось обнаружить каких-либо конкретных доказательств, связывающих манифестацию с повышением успешности.

Лукас Диксон, исследователь психологии из Квинслендского университета, отметил:

"Люди с более высокими показателями по шкале манифестации не только считали себя более состоявшимися и стремились к успеху, но и верили в большую вероятность быстрого достижения выдающегося успеха. К сожалению, они также были склонны к рискованным инвестициям, имели опыт банкротства и нереалистичные ожидания быстрого успеха". Верующие в манифестацию оставались непоколебимыми в своих убеждениях, даже когда сталкивались с финансовыми трудностями. Исследователи предполагают, что такая непоколебимая вера могла привести к тому, что они стали слишком активно инвестировать в нестабильные финансовые инструменты, такие как криптовалюты и схемы "быстрого обогащения".

В то же время группа исследователей признает, что сохранение позитивного настроя и оптимизма может быть психологически полезным в определенных ситуациях, если эти ментальные подходы остаются привязанными к реальности.

По мнению исследователей, в современном обществе повышенное внимание к физической привлекательности, богатству и славе усиливает стремление к достижению подобных целей, возможно, в ущерб здравому смыслу и рациональному мышлению.

Кроме того, определенную роль играет распространение социальных медиаплатформ, на которых влиятельные люди часто обещают быстрый путь к богатству. Исследователи подчеркивают, что видеоролики на TikTok с тегом "манифестация" по состоянию на май 2023 года набрали 34,6 млрд. просмотров.

В итоге команда исследователей рекомендует с осторожностью относиться к советам сторонников и экспертов в области манифестации. Подтвержденных данных, подтверждающих эффективность манифестации, нет, а некоторые признаки указывают на связь с неустойчивым финансовым положением.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Что такое манифестация?