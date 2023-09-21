В Марианской впадине нашли ранее неизвестный вирус

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские исследователи обнаружили ранее неизвестный вирус-бактериофаг, который проживает в самом глубоком месте нашей планеты — Марианской впадине.

Фото: CreativeCommons

Микроорганизм, получивший название vB_HmeY_H4907, был изолирован из осадка, добытого с глубины 8,9 километров. Этот бактериофаг является самым глубоким из всех известных изолированных вирусов в мировых океанах. Исследование этого вируса было опубликовано в журнале Microbiology Spectrum.

Отмечается, что данный вирус инфицирует бактерии типа Halomonas, которые часто обитают в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров. Характерно то, что он проникает внутрь бактериальной клетки и размножается там, но обычно не уничтожает ее.

В процессе деления хозяйской клетки генетический материал вируса копируется и передается следующим поколениям. Геномный анализ этого нового вируса указывает на его широкое распространение. Это может свидетельствовать о существовании ранее неизвестного семейства вирусов в глубинах океана.

Марианская впадина — это океанический глубоководный желоб в западной части Тихого океана, который имеет длину около 2540 километров и достигает глубины до 11 километров. Давление на дне этой впадины составляет 110 МПа, что превышает стандартное атмосферное давление на уровне моря более чем в 1071 раз.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Тихий океан: Марианская впадина | На дне океана | Discovery