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Учёные обнаружили, что наши предки использовали кости умерших в бытовых целях

Наука

Исследование скелетных останков, обнаруженных в пещере Мармолес на юге Испании, проведенное археологами под руководством Зиты Лафранчи из Бернского университета, выявило довольно необычную практику наших древних предков. Похоже, что первые люди не стеснялись давать умершим вторую жизнь, превращая их кости в функциональные орудия труда.

Учёные обнаружили, что наши предки использовали кости умерших в бытовых целях
Фото: eurekalert

В коллекции костей, возраст которых исчисляется тысячелетиями, ученые обнаружили несколько образцов с явными признаками использования, в том числе череп, который, возможно, был превращен в сосуд для питья. Кроме того, на других костях были обнаружены следы обработки, которые могли быть получены в результате попыток извлечения костного мозга и мягких тканей. Хотя точные причины такой практики пока неясны, преобладающая теория среди исследователей предполагает, что она, скорее всего, была частью целенаправленной культурной традиции.

Несмотря на то что в пещере Мармолес обнаружено значительное количество человеческих останков, до сих пор она не подвергалась комплексному антропологическому исследованию. Лафранчи и ее коллеги провели новое радиоуглеродное датирование, антропологические исследования и тафономический анализ модифицированных костей, обнаруженных в пещере, стремясь глубже понять жизнь и смерть ее бывших обитателей.

Анализ показал, что пещера служила местом погребения в период с V по II тысячелетие до н. э. Это позволяет предположить, что пещера имела символическое значение для местного населения на протяжении длительного периода времени и, скорее всего, служила местом соблюдения погребальных традиций.

Кроме того, команда обнаружила фрагмент вала большеберцовой и малоберцовой костей с гладкой полированной поверхностью, покрытой мелкими царапинами, что указывает на то, что эти кости были использованы в качестве орудий труда вскоре после смерти, когда они были еще свежими.

Хотя окончательные причины этих манипуляций остаются неясными, исследователи считают, что постоянный сбор данных и детальное наблюдение в конечном итоге помогут прояснить эти древние обычаи.

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Как проходили ритуальные погребения у предков // Дробышевский. Человек разумный
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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