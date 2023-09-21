Поток из четырех магнитных бурь: учёные предупредили о неполадках на Солнце

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние сутки Землю атаковали сразу четыре магнитные бури. В настоящее время космическая непогода утихает, но ученые предсказывают, что в ближайшие месяцы солнечная активность будет нарастать, что приведет к увеличению числа солнечных вспышек и магнитных бурь. Старший сотрудник Института прикладной астрономии РАН, Николай Железнов, поделился наблюдениями специалистов о большом количестве солнечных пятен и выбросов энергии, что способствует более частым магнитным бурям на Земле.

Фото: openverse

Эти бури могут иметь разную интенсивность и продолжительность, варьируя от нескольких часов до нескольких дней.

Как отмечает врач-кардиолог Андрей Кондрахин в интервью "Новым известиям", кратковременные магнитные бури обычно проходят для людей незаметно. Однако при продолжительных бурях начинается нагрузка на организм, проявляющаяся в виде усталости и разбитости. Магнитное поле оказывает воздействие на систему адаптации человеческого организма, заставляя его подстраиваться к изменениям.

Люди с хроническими заболеваниями особенно чувствительны к колебаниям магнитного поля. Воздействие электромагнитных возмущений и изменения в организме, такие как сгущение крови, оказывают дополнительное давление на их организм.

Врач рекомендует иметь танометр под рукой в такие периоды, чтобы контролировать давление, а также быть готовым к приему лекарств и иметь необходимые медикаменты для неотложной помощи. Поддержание правильного режима питания, сна и отдыха, а также отказ от употребления алкоголя могут помочь справиться с воздействием магнитных бурь.

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