Имплантация клеток: революционный шаг в лечении сахарного диабета 1 типа

Люди, страдающие от сахарного диабета 1 типа, которым ежедневно приходится делать инъекции инсулина, могут надеяться на новое имплантируемое устройство, разработанное командой инженеров из Массачусетского технологического института (MIT).
Исследования показали, что имплантация островковых клеток поджелудочной железы, которые способны вырабатывать инсулин по мере необходимости, может освободить пациентов с диабетом от необходимости регулярных инъекций. Однако прежние подходы к этой технике столкнулись с проблемой нехватки кислорода для клеток внутри импланта.
В новом исследовании ученые создали имплантируемое устройство, которое включает в себя тысячи островковых клеток, производящих инсулин, и имеет встроенную систему, способную разлагать водяной пар в организме для производства кислорода. Устройство успешно поддерживало стабильный уровень глюкозы в организме мышей в течение не менее месяца. После создания более крупной версии устройства, размером с пластырь, исследователи планируют провести испытания на людях, страдающих сахарным диабетом 1 типа.
Старший автор исследования Дэниел Андерсон, подчеркнул, что это можно рассматривать как живое медицинское устройство, созданное из человеческих клеток, которое способно вырабатывать инсулин и поддерживать жизненную активность. В США около 7,4 миллиона пациентов с сахарным диабетом полагаются на инъекции инсулина для лечения. Несмотря на то что инъекции инсулина являются стандартным методом контроля уровня сахара в крови, они не всегда эффективно заменяют функцию поджелудочной железы по производству инсулина.
Одним из альтернативных методов является трансплантация инсулин-продуцирующих клеток от доноров, которые могут реагировать на изменения уровня глюкозы в крови пациента. Однако этот метод требует от пациентов приема иммуносупрессивных препаратов, чтобы предотвратить отторжение имплантированных клеток.
"Мы очень воодушевлены этими открытиями, которые, по нашему мнению, могут когда-нибудь предоставить совершенно новый способ лечения диабета и, возможно, других заболеваний", — добавил другой автор исследования Робер Лангер.
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