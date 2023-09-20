Имплантация клеток: революционный шаг в лечении сахарного диабета 1 типа

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Люди, страдающие от сахарного диабета 1 типа, которым ежедневно приходится делать инъекции инсулина, могут надеяться на новое имплантируемое устройство, разработанное командой инженеров из Массачусетского технологического института (MIT).

Фото: wikipedia

Исследования показали, что имплантация островковых клеток поджелудочной железы, которые способны вырабатывать инсулин по мере необходимости, может освободить пациентов с диабетом от необходимости регулярных инъекций. Однако прежние подходы к этой технике столкнулись с проблемой нехватки кислорода для клеток внутри импланта.

В новом исследовании ученые создали имплантируемое устройство, которое включает в себя тысячи островковых клеток, производящих инсулин, и имеет встроенную систему, способную разлагать водяной пар в организме для производства кислорода. Устройство успешно поддерживало стабильный уровень глюкозы в организме мышей в течение не менее месяца. После создания более крупной версии устройства, размером с пластырь, исследователи планируют провести испытания на людях, страдающих сахарным диабетом 1 типа.

Старший автор исследования Дэниел Андерсон, подчеркнул, что это можно рассматривать как живое медицинское устройство, созданное из человеческих клеток, которое способно вырабатывать инсулин и поддерживать жизненную активность. В США около 7,4 миллиона пациентов с сахарным диабетом полагаются на инъекции инсулина для лечения. Несмотря на то что инъекции инсулина являются стандартным методом контроля уровня сахара в крови, они не всегда эффективно заменяют функцию поджелудочной железы по производству инсулина.

Одним из альтернативных методов является трансплантация инсулин-продуцирующих клеток от доноров, которые могут реагировать на изменения уровня глюкозы в крови пациента. Однако этот метод требует от пациентов приема иммуносупрессивных препаратов, чтобы предотвратить отторжение имплантированных клеток.

"Мы очень воодушевлены этими открытиями, которые, по нашему мнению, могут когда-нибудь предоставить совершенно новый способ лечения диабета и, возможно, других заболеваний", — добавил другой автор исследования Робер Лангер.

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