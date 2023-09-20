Немецкие исследователи из Йенского университета имени Фридриха Шиллера выявили связь между ожирением и мотивацией людей. Оказалось, что обладатели лишнего веса сильнее реагируют на различные материальные стимулы, обещающие вознаграждение. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Imaging and Behavior (BIB).
Ученые сконцентрировались на том, как мозг реагирует на приятные переживания, включая ожидание и получение удовольствия от вкусной еды или денег.
В эксперименте участвовали 383 человека, которым предложили сыграть в игру, где они угадывали карты и получали денежные призы за правильные ответы. Реакции мозга волонтеров фиксировались с помощью томографа.
Ученые обнаружили существенную положительную связь между индексом массы тела (ИМТ) и активацией островка в мозге. То есть, чем выше ИМТ у человека, тем сильнее реагировала его островная область, когда предлагалась возможность получить вознаграждение.
Это открытие указывает на то, что мозг людей с более высоким ИМТ может быть более чувствительным к стимулам удовольствия, даже если они связаны не с едой, а с материальными вознаграждениями. Результаты этого исследования могут помочь разработать новые методы борьбы с избыточным весом.
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