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Учёные из Германии нашли связь между ожирением и жадностью

1:24
Наука

Немецкие исследователи из Йенского университета имени Фридриха Шиллера выявили связь между ожирением и мотивацией людей. Оказалось, что обладатели лишнего веса сильнее реагируют на различные материальные стимулы, обещающие вознаграждение. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Imaging and Behavior (BIB).

Учёные из Германии нашли связь между ожирением и жадностью
Фото: openverse

Ученые сконцентрировались на том, как мозг реагирует на приятные переживания, включая ожидание и получение удовольствия от вкусной еды или денег.

В эксперименте участвовали 383 человека, которым предложили сыграть в игру, где они угадывали карты и получали денежные призы за правильные ответы. Реакции мозга волонтеров фиксировались с помощью томографа.

Ученые обнаружили существенную положительную связь между индексом массы тела (ИМТ) и активацией островка в мозге. То есть, чем выше ИМТ у человека, тем сильнее реагировала его островная область, когда предлагалась возможность получить вознаграждение.

Это открытие указывает на то, что мозг людей с более высоким ИМТ может быть более чувствительным к стимулам удовольствия, даже если они связаны не с едой, а с материальными вознаграждениями. Результаты этого исследования могут помочь разработать новые методы борьбы с избыточным весом.

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БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ НАШЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ РАКОМ И ЛИШНИМ ВЕСОМ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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