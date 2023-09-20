Эксперты по питанию: ложка мёда перед сном улучшает качество сна

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты в области здорового питания поделились информацией о пользе, которую приносит мёд. Об этом сообщает издание Planet Today.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Согласно данным источника, мёд по-прежнему остаётся весьма ценным продуктом в народной медицине благодаря своим уникальным свойствам. В его состав входят витамины, микроэлементы, аминокислоты и антиоксиданты. Именно эти компоненты могут действовать как естественное противовирусное средство.

Было проведено научное исследование с участием приблизительно 700 человек, которые страдали от хронической недостаточности сна. Эксперимент продолжался в течение трёх месяцев, и в рамках него участники ежедневно перед сном употребляли по одной столовой ложке мёда, размешанной в тёплой воде. По результатам исследования 650 добровольцев отметили улучшение качества своего сна. Однако 50 человек решили не употреблять мёд, опасаясь набрать лишний вес.

Учёные объясняют привычку просыпаться ночью дефицитом гликогена, полисахарида, который стимулирует надпочечники к выделению адреналина и кортизола. Мёд содержит достаточное количество гликогена. Кроме того, ранее было установлено, что одна ложка продукта помогает людям с высоким артериальным давлением снижать его показатели.

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