Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе случилось новое обрушение
Юлиан предупредил об опасности для Пахмутовой на похоронах Добронравова
Воробьёв: голоса женщины и ребёнка слышны под завалами дома в Балашихе
Создатель "Дяди Стёпы", художник Герман Мазурин умер от черепно-мозговой травмы
Пушилин: российские бойцы закрепились на высотах на севере Клещеевки
Президент Германии Штайнмайер: ФРГ закроет границы для мигрантов из-за Украины
Мишустин: число программистов в России за последний год увеличилось на 15%
NBC: в Лос-Анджелесе протестующие перекрыли часть трассы из-за Карабаха
Певец Меладзе в новом треке с Тарасовой намекнул на разрыв с Брежневой

Эксперты по питанию: ложка мёда перед сном улучшает качество сна

1:26
Наука

Специалисты в области здорового питания поделились информацией о пользе, которую приносит мёд. Об этом сообщает издание Planet Today.

Эксперты по питанию: ложка мёда перед сном улучшает качество сна
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Согласно данным источника, мёд по-прежнему остаётся весьма ценным продуктом в народной медицине благодаря своим уникальным свойствам. В его состав входят витамины, микроэлементы, аминокислоты и антиоксиданты. Именно эти компоненты могут действовать как естественное противовирусное средство.

Было проведено научное исследование с участием приблизительно 700 человек, которые страдали от хронической недостаточности сна. Эксперимент продолжался в течение трёх месяцев, и в рамках него участники ежедневно перед сном употребляли по одной столовой ложке мёда, размешанной в тёплой воде. По результатам исследования 650 добровольцев отметили улучшение качества своего сна. Однако 50 человек решили не употреблять мёд, опасаясь набрать лишний вес.

Учёные объясняют привычку просыпаться ночью дефицитом гликогена, полисахарида, который стимулирует надпочечники к выделению адреналина и кортизола. Мёд содержит достаточное количество гликогена. Кроме того, ранее было установлено, что одна ложка продукта помогает людям с высоким артериальным давлением снижать его показатели.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова

В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В возрасте 40 лет скончался актёр театра и кино Алексей Янин
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики" Олег Володин На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты Михаил Челноков Война в Карабахе была неизбежна. Что будет с миротворцами России? Любовь Степушова
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
"Хана "Ибрагиму!" - недошедший в Турцию сухогруз взорван у берегов Крыма
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Последние материалы
Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики"
В Совфеде обсудили проблемы создания русских школ в ближнем зарубежье
Юлиан предупредил об опасности для Пахмутовой на похоронах Добронравова
"Дети должны играть": актуальные и сейчас педагогические приемы Екатерины II
Воробьёв: голоса женщины и ребёнка слышны под завалами дома в Балашихе
Создатель "Дяди Стёпы", художник Герман Мазурин умер от черепно-мозговой травмы
Пушилин: российские бойцы закрепились на высотах на севере Клещеевки
Президент Германии Штайнмайер: ФРГ закроет границы для мигрантов из-за Украины
Эксперты по питанию: ложка мёда перед сном улучшает качество сна
Мишустин: число программистов в России за последний год увеличилось на 15%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников