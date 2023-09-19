Специалисты выяснили, что айфоны хуже держат заряд на новом iOS 17

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты решили провести тестирование смартфонов Apple после выпуска новой операционной системы iOS 17, чтобы оценить, насколько она повлияла на их автономность. И результаты оказались довольно неожиданными.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалисты из издания iAppleBytes провели независимое исследование, сравнив автономность различных моделей iPhone до и после обновления до iOS 17. В тестировании участвовали следующие модели: SE 2020, 8, XR, 11, 12 и iPhone 13. Эксперимент показал, что время автономной работы всех iPhone значительно сократилось и достигло минимальных значений с момента выпуска iOS 14.

Наименьшей стойкостью к iOS 17 обладает iPhone XR, который теперь держит заряд на 21% хуже по сравнению с предыдущей версией. Другие модели также продемонстрировали снижение автономности:

iPhone SE 2020 — ухудшение на 9%;

iPhone 11 — ухудшение на 5%;

iPhone 12 — ухудшение на 5%;

iPhone 13 — ухудшение на 11%.

iOS 16.6.1 или 16.7 по-прежнему обеспечивают хорошую автономность смартфонов. Поэтому авторы исследования рекомендуют остановиться на этих версиях, если время работы от батареи остается важным критерием для вас.

Кроме того, ранее стало известно, что клиенты банка "Тинькофф" после обновления своих смартфонов до iOS 17 больше не могут осуществлять переводы по номерам карт Visa и MasterCard других банков. Также невозможно пополнять счета "МИР" в Сбербанке. Эту информацию подтвердили представители банка. Однако проблем с другими банковскими приложениями на iOS 17 не обнаружено.

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