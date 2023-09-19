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Учёные назвали энергию, из которой состоит большая часть Вселенной

1:26
Наука

Недавняя оценка состояния космоса подтвердила, что примерно 69% всей Вселенной составляет темная энергия. Оставшийся 31% включает в себя как обычную материю, состоящую из частиц и сил, составляющих видимую Вселенную, так и темную материю — загадочное гравитационное явление, ответственное за необъяснимые космические движения и эффекты.

Учёные назвали энергию, из которой состоит большая часть Вселенной
Фото: Openverse

Астроном Мохамед Абдулла, сотрудник Национального исследовательского института астрономии и геофизики в Египте и Университета Чиба в Японии, поясняет, что, по оценкам космологов, только около 20% всей материи состоит из обычной или "барионной" материи, включающей в себя звезды, галактики, атомы и жизнь. Большая часть, около 80%, состоит из темной материи, истинная природа которой остается загадкой, но предполагается, что в нее могут входить еще не открытые субатомные частицы.

Темная энергия, напротив, представляет собой скорее силу, чем вещество, и ее сущность остается неясной. Это термин, используемый для описания того, что способствует расширению Вселенной, и, судя по всему, она распространена повсеместно. По данным многократных измерений, его доля составляет около 70% от плотности материи и энергии Вселенной.

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Темная энергия и гипотеза Обратного влияния.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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