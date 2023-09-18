Удивительно, но дежавю позволяет заглянуть в глубь нашей памяти. Исследования показали, что этот феномен возникает, когда часть мозга, отвечающая за распознавание знакомого, рассинхронизируется с реальностью. По сути, дежавю служит своеобразной "проверкой фактов" для нашей системы памяти.
Однако иногда этот процесс выходит за рамки дежавю и может приводить к еще более странным и необычным ощущениям.
Обратная сторона дежавю — "жамевю", ощущение, когда что-то привычное вдруг кажется нереальным или незнакомым.
Жамевю может проявляться в том, что при взгляде на знакомое лицо оно на мгновение кажется странным или незнакомым. Возможно, вы и сами сталкивались с этим явлением, когда, посетив знакомое место, вдруг почувствовали дезориентацию или восприняли его "новыми глазами".
Это ощущение служит сигналом о том, что что-то стало слишком автоматическим, слишком повторяющимся, и побуждает нас "вынырнуть" из текущего психического состояния. Ощущение нереальности фактически служит проверкой реальности.
Этот процесс очень важен для поддержания когнитивной гибкости, позволяющей не зацикливаться на повторяющихся задачах, а переключать внимание по мере необходимости.
Хотя наше понимание жамевю все еще находится в зачаточном состоянии, одно из распространенных научных объяснений — это "пресыщение", когда ментальная репрезентация перегружается и теряет связность.
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