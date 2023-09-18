Учёные нашли новую причину возникновения воды на Луне

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Мы знаем о наличии льда на Луне, но его происхождение остается несколько туманным. В недавнем исследовании было высказано предположение, что потоки электронов, которые косвенно достигают лунной поверхности как от Земли, так и от Солнца, способствуют образованию замерзшей воды на Луне.

Фото: openverse

Эти электроны воздействуют на Луну, когда она входит и выходит из магнитохвоста Земли — области, остающейся в пространстве при движении нашей планеты вперед. Магнитохвост содержит плазменную полосу, состоящую из высокозаряженных электронов и ионов, притягиваемых атмосферой Земли и излучением солнечного ветра, идущего от Солнца.

Ранее ученые исследовали роль магнитохвоста и более широкой магнитосферы в образовании лунной воды. Магнитосфера возникает в результате того, что защитное магнитное поле Земли отклоняет солнечный ветер от Солнца, вызывая различные эффекты на его поверхности, сообщает Шуай Ли из Гавайского университета в Маноа.

Однако дистанционный анализ свидетельствует об обратном. В более ранних исследованиях предполагалось, что за образование лунной воды отвечают ионы водорода из солнечного ветра. Однако оказалось, что вода продолжает образовываться даже тогда, когда лунная поверхность защищена от солнечных ветров в пределах магнитохвоста.

Исследователи полагают, что здесь действуют другие силы, в частности электроны. Один из возможных механизмов заключается в том, что высокоэнергетические электроны взаимодействуют с лунным грунтом, высвобождая захваченный водород, который впоследствии может соединиться и образовать воду.

Для подтверждения этих выводов потребуются дальнейшие исследования и эксперименты на лунной поверхности. Тем не менее, данное предложение интригует и является одним из нескольких направлений, которые ученые исследуют для раскрытия происхождения лунной воды.

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Можем ли мы пить лунную воду?