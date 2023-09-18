Человечество уничтожает животных: вымирание ускорилось в 35 раз

Недавнее исследование подтвердило, что деятельность человека отсекает целые ветви от древа жизни. Экологи бьют тревогу, предупреждая, что это явление изменяет ход глобальной эволюции и уничтожит условия, необходимые для выживания человека. Они подчеркивают, что это представляет собой необратимую угрозу для существования человеческой цивилизации и пригодности будущих сред обитания.

Фото: Openverse

Учёные наблюдют массовую гибель морских птиц, береговые линии, усеянные мертвой рыбой, и вызванное жарой цветение водорослей, отравляющее морских львов. Целые популяции пингвинов не смогли размножиться в прошлом году, а исследователи уже несколько лет изучают тревожное снижение численности насекомых.

В своем исследовании эколог Херардо Себаллос из Национального автономного университета Мексики и биолог по охране природы Пол Эрлих из Стэнфордского университета проанализировали исчезновение видов с 1500 г. н. э. и сравнили их с данными за последние 500 млн. лет. Результаты исследования показали, что за последние 500 лет деятельность человека привела к исчезновению 73 родов позвоночных животных. Род — это таксономическая классификация, стоящая выше уровня вида и объединяющая близкородственные организмы.

Такой темп вымирания в 35 раз превышает исторический уровень вымирания родов. Если бы не вмешательство человека, то для исчезновения такого же количества родов потребовалось бы 18 000 лет. Аналогичные высокие темпы вымирания наблюдались также у растений, грибов и беспозвоночных.

Взаимосвязь биосферы означает, что исчезновение групп видов, выполняющих определенные экологические функции, может иметь далеко идущие последствия. Кебаллос и Эрлих подчеркивают, что все виды, включая человека, эволюционировали в рамках стабильного древа жизни, и утрата этих экологических функций напрямую влияет на наше благополучие. Например, исчезновение лягушек, охотящихся на комаров, совпало с ростом заболеваемости малярией в Центральной Америке.

В отличие от кометы, уничтожившей динозавров, мы осознаем свои действия и имеем возможность изменить курс. Выбор, сделанный в ближайшие два десятилетия, вероятно, определит будущее биоразнообразия и судьбу Homo sapiens, считают исследователи.

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Удивительные Животные На Грани Вымирания