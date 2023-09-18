Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата
Гарибашвили: Грузия завершает работу над требованиями для статуса кандидата ЕС
Учёные объяснили происхождение обратного дежавю феномена
Береговая охрана Тайваня задержала китайское рыболовное судно
Учёные нашли новую причину возникновения воды на Луне
Госдолг США превысил исторический максимум $33 трлн
Ле Пен намерена баллотироваться на выборах президента Франции
Нетаньяху выступил за ужесточение контроля над ИИ в беседе с Илоном Маском
Полиция Гонконга оценила масштабы аферы на криптовалютной бирже в $128 млн

Человечество уничтожает животных: вымирание ускорилось в 35 раз

Наука

Недавнее исследование подтвердило, что деятельность человека отсекает целые ветви от древа жизни. Экологи бьют тревогу, предупреждая, что это явление изменяет ход глобальной эволюции и уничтожит условия, необходимые для выживания человека. Они подчеркивают, что это представляет собой необратимую угрозу для существования человеческой цивилизации и пригодности будущих сред обитания.

Человечество уничтожает животных: вымирание ускорилось в 35 раз
Фото: Openverse

Учёные наблюдют массовую гибель морских птиц, береговые линии, усеянные мертвой рыбой, и вызванное жарой цветение водорослей, отравляющее морских львов. Целые популяции пингвинов не смогли размножиться в прошлом году, а исследователи уже несколько лет изучают тревожное снижение численности насекомых.

В своем исследовании эколог Херардо Себаллос из Национального автономного университета Мексики и биолог по охране природы Пол Эрлих из Стэнфордского университета проанализировали исчезновение видов с 1500 г. н. э. и сравнили их с данными за последние 500 млн. лет. Результаты исследования показали, что за последние 500 лет деятельность человека привела к исчезновению 73 родов позвоночных животных. Род — это таксономическая классификация, стоящая выше уровня вида и объединяющая близкородственные организмы.

Такой темп вымирания в 35 раз превышает исторический уровень вымирания родов. Если бы не вмешательство человека, то для исчезновения такого же количества родов потребовалось бы 18 000 лет. Аналогичные высокие темпы вымирания наблюдались также у растений, грибов и беспозвоночных.

Взаимосвязь биосферы означает, что исчезновение групп видов, выполняющих определенные экологические функции, может иметь далеко идущие последствия. Кебаллос и Эрлих подчеркивают, что все виды, включая человека, эволюционировали в рамках стабильного древа жизни, и утрата этих экологических функций напрямую влияет на наше благополучие. Например, исчезновение лягушек, охотящихся на комаров, совпало с ростом заболеваемости малярией в Центральной Америке.

В отличие от кометы, уничтожившей динозавров, мы осознаем свои действия и имеем возможность изменить курс. Выбор, сделанный в ближайшие два десятилетия, вероятно, определит будущее биоразнообразия и судьбу Homo sapiens, считают исследователи.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Удивительные Животные На Грани Вымирания
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
В Подмосковье машинист изменил маршрут поезда и предложил пассажирам прыгать на пути
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Сбежавший в Лондон Борис Гребенщиков оправдался, почему не выступает на Украине
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
КНДР поставит России около 10 млн снарядов калибра 122 и 155 мм
Зеленский ответил на вопрос о передаче территорий Украины
Зеленский ответил на вопрос о передаче территорий Украины
Последние материалы
Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата
Гарибашвили: Грузия завершает работу над требованиями для статуса кандидата ЕС
Учёные объяснили происхождение обратного дежавю феномена
Береговая охрана Тайваня задержала китайское рыболовное судно
Учёные нашли новую причину возникновения воды на Луне
Госдолг США превысил исторический максимум $33 трлн
Человечество уничтожает животных: вымирание ускорилось в 35 раз
Ле Пен намерена баллотироваться на выборах президента Франции
Нетаньяху выступил за ужесточение контроля над ИИ в беседе с Илоном Маском
Полиция Гонконга оценила масштабы аферы на криптовалютной бирже в $128 млн
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников