Китай представил самую передовую квантовую сеть связи, охватывающую целый город

5:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Для многих людей квантовая связь представляет собой надежду на создание непроницаемой компьютерной сети в будущем. Недавно в Китае была разработана самая передовая на сегодняшний день квантовая сеть, охватывающая целый город.

Фото: Создано с помощью нейросети Kandinsky

Эта многокомпонентная квантовая сеть состоит из трех устройств, связанных с центральным сервером, и предоставляет возможность подключения нескольких пользователей, что представляет собой важный шаг к созданию высоко-защищенных цифровых технологий, сообщает New-Science.

Хотя квантовые коммуникационные сети имеют общие характеристики с традиционными сетями, такими как передача данных по оптоволокну, они обладают уникальной способностью к невзлому благодаря децентрализованной квантовой запутанности и способности узлов сети сохранять и обрабатывать информацию. Суть такой связи заключается в использовании квантового распределения ключей (QKD), которое использует квантовые состояния частиц для создания бинарных последовательностей (из 0 и 1), в которых любые попытки вторжения немедленно обнаруживаются. В этом контексте фотоны, применяемые в квантовых сетях, обладают свойствами, отсутствующими у фотонов, используемых в обычных сетях.

Последние достижения в области технологии QKD позволяют передавать информацию на расстояния в несколько сотен километров. Однако при этом возникают значительные потери в процессе передачи данных. Применение квантовых ретрансляторов, способных преодолеть растущие потери, может помочь в данном вопросе. Еще одной проблемой является расширение сети на уровень мегаполиса. Для этого необходимо снизить потери информации на оптоволоконном уровне и обеспечить независимость квантовых узлов.

Ученые из Китайского университета науки и технологий предлагают решить эти проблемы через создание новой многокомпонентной квантовой сети, адаптированной к условиям мегаполиса. Эта сеть отличается от предыдущих версий количеством пользователей, которые могут подключаться через собственные квантовые процессоры, и включает ключевые инновации, такие как квантовые устройства памяти. Все это создает сложную систему, объединяющую процессоры, оптоволокно и запоминающие устройства, которая спроектирована так, чтобы свойства фотонов могли быть многократно настроены для различных узлов сети, избегая сбоев.

Китайская сеть, охватывающая целый город и обеспечивающая значительное снижение потерь данных, представляет собой значительное техническое достижение. Вся система подробно описана в документе, опубликованном на сервере arXiv.

Сеть построена в форме треугольника и включает в себя три квантовых узла, именуемых Алиса, Боб и Чарли, которые соединены с серверным узлом и размещены на вершинах треугольника, длина каждой стороны которого составляет от 7,9 до 12,5 километров. Каждый узел работает независимо, имея свой собственный процессор и квантовую память. Сервер находится в центре и связан с каждым узлом оптоволоконными линиями, обеспечивая как классическую, так и квантовую связь. Эта система разрабатывается на территории города Хэфэй, который занимает площадь 7048 квадратных километров. Внутри каждого из трех квантовых узлов находится крайне холодный рубидиевый атомный узел, управляемый лазером.

Он служит квантовой памятью с долгим сроком хранения и используется для создания атомно-фотонной запутанности. В этом процессе фотоны отправляются на сервер для запутывания, и атомный кубит может быть сохранен для будущего использования. Другими словами, каждый пользователь кодирует информацию в виде фотона и отправляет его на сервер.

В случае потери или повреждения фотона в пути, квантовые узлы (Алиса, Боб и Чарли) способны сохранить информацию, которую он нес. Это представляет собой первое применение квантовой памяти в сети такого масштаба. Для снижения потерь фотонов (и, следовательно, информации) в оптоволокне, квантовые узлы оснащены модулем квантовой перестройки частоты (QFC), который позволяет перемещать их когерентно относительно атомного резонанса рубидия. Они также синхронизируются с использованием технологии удаленной фазовой стабилизации.

После тестирования сети исследователи достигли чередования фотонов от двух удаленных узлов, при этом время хранения превышало время передачи в обе стороны. Это необходимо для безопасного обмена информацией между двумя ретрансляторами. На втором этапе удаленное создание запутанности было распространено на все три узла с одновременным выполнением.

Это расширение означает, что несколько квантовых "дискуссий" могут происходить одновременно. Однако скорость передачи информации в сети Хэфэй все еще требует увеличения, чтобы система стала действительно эффективной. В настоящее время она передает всего один бит в секунду, что значительно отстает от возможностей наших классических модемов. Чтобы сеть могла охватывать большие расстояния и поддерживать больше информации и узлов, необходимо улучшить квантовую память и продолжительность хранения данных.

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