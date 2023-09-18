Японские ученые предлагают оптимальную стратегию сна для борьбы с усталостью на ночной смене

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Хиросимы предложили новый метод сна, который может помочь бороться с усталостью и сонливостью во время длительных 16-часовых смен. Их исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что два коротких периода сна более эффективно снижают сонливость, чем один длительный сон продолжительностью два часа.

Фото: openverse

В Японии медсестрам часто разрешается спать до двух часов во время ночных смен, чтобы компенсировать нарушения в биологическом ритме. Ученые провели анализ предыдущих исследований, чтобы выяснить, какой график сна наиболее эффективно справляется с недосыпом и снижением когнитивных функций.

Исследование показало, что те, кто спали в течение двух часов, начиная с полуночи, испытывали сонливость уже к четырем часам утра, что длится до конца смены. В то время как участники, проводившие два коротких сна — 90 минут перед полуночью и 30 минут перед тремя часами ночи, — оставались бодрыми до шести часов утра. Специалисты также рекомендуют добавить еще 30 минут сна между 5 и 6 утра, чтобы отложить сонливость до 7-8 утра.

Хотя уровень усталости во всех группах участников увеличивался с 4 до 9 утра, у группы с двумя сновидениями он оставался ниже по сравнению с другими. Важно отметить, что ни одиночный, ни дробный сон не привели к улучшению производительности когнитивных задач.

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