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Российские ученые нашли ген, отвечающий за тяжесть инсульта

2:14
Наука

Специалисты из БелГУ совместно с российскими и британскими учеными выявили связь между последовательностью гена, кодирующего белок теплового шока HSP70, и особенностями течения и восстановления после ишемического инсульта. Исследование показало, что полиморфизм в этом гене может помочь более точно предсказывать тяжесть инсульта и определять подходящее лечение.

Российские ученые нашли ген, отвечающий за тяжесть инсульта
Фото: Openverse

Ишемический инсульт — это серьезное состояние, которое может привести к повреждению мозговых тканей и смерти. Ученые объясняют, что причины развития инсульта могут быть как внешними факторами, так и генетическими особенностями пациентов.

Во время стрессовых ситуаций, таких как инсульт, белки теплового шока активируются, чтобы помочь клеткам организма минимизировать урон. Они способствуют восстановлению нормальной структуры белков в мозговых тканях и предотвращают их слипание, что может привести к летальным последствиям.

Исследователи анализировали последовательность гена HSPA8, ответственного за синтез белка HSP70, у пациентов, перенесших ишемический инсульт, и у здоровых добровольцев. Они обнаружили, что есть связь между этой последовательностью и характеристиками инсульта и процессом восстановления.

Ученые отмечают, что у разных людей последовательность этого гена может отличаться из-за полиморфизма — изменений в нуклеотидах. Эти изменения называются аллелями. В ходе исследования более 2000 человек были проанализированы, и хотя общая связь между полиморфизмом HSPA8 и инсультом не была выявлена, ученые смогли точно определить аллели, которые указывают на высокий риск инсульта и его тяжелое течение, особенно в некоторых подгруппах пациентов.

Результаты этого исследования имеют практическое значение и могут помочь улучшить диагностику и лечение инсульта. Учитывая генетические особенности пациентов, медицинский персонал сможет предоставить более персонализированное лечение и уход, что может быть решающим фактором в тяжелых случаях инсульта.

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Новосибирские ученые изучают методы восстановления мозга после инсульта
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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