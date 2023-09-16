Внезапную смерть заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина, сыгравшего в сериалах "Солдаты" и "Бригада", активно обсуждают в актёрской среде. Он умер в одной из московских больниц, куда был госпитализирован с обширным инфарктом.
В его окружении говорят, что проблемы с сердцем возникли у актёра не случайно, Гришечкин переживал непростые времена.
Директор артиста Максим озвучил в беседе с "МК" причину смерти звезды. Продюсер считает, что Гришечкина "довели близкие". Ситуацию он назвал схожей с Джигарханяном.
В последнее время актёр обращался за помощью к медикам регулярно, а зимой перенёс инфаркт и пролежал в больнице 15 дней. Друзья им коллеги надеялись, что его удастся спасти.
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