Директор Вячеслава Гришечкина назвал главную причину смерти актёра: довели близкие

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Внезапную смерть заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина, сыгравшего в сериалах "Солдаты" и "Бригада", активно обсуждают в актёрской среде. Он умер в одной из московских больниц, куда был госпитализирован с обширным инфарктом.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

В его окружении говорят, что проблемы с сердцем возникли у актёра не случайно, Гришечкин переживал непростые времена.

Директор артиста Максим озвучил в беседе с "МК" причину смерти звезды. Продюсер считает, что Гришечкина "довели близкие". Ситуацию он назвал схожей с Джигарханяном.

В последнее время актёр обращался за помощью к медикам регулярно, а зимой перенёс инфаркт и пролежал в больнице 15 дней. Друзья им коллеги надеялись, что его удастся спасти.

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