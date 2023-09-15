Глава "Роскосмоса" назвал причину крушения станции "Луна-25"

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Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов сообщил, что автоматическая межпланетная станция "Луна-25" потерпела крушение из-за неправильной работы акселерометров. По словам Борисова, эти устройства не смогли нормально функционировать и не передали необходимую информацию для выключения двигателя космического аппарата.

Фото: openverse

Борисов отметил, что в настоящее время следствие изучает 16 потенциальных причин неисправности акселерометра, причем 11 из них уже исключены. Ожидается, что расследование причин авиакатастрофы будет завершено к концу сентября.

Миссия "Луна-25" началась 11 августа с целью посадки автоматической станции вблизи южного полюса Луны. Однако 19 августа связь с космическим аппаратом была потеряна, и впоследствии он столкнулся с лунной поверхностью.

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Что случилось с «Луной-25»: причины и виновники