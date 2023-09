Ученые Института офтальмологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали нейросеть, которая способна диагностировать и прогнозировать заболевания глаз. Их научная работа опубликована в журнале Nature.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.