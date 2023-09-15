Создана диагностирующая и прогнозирующая болезни глаз нейросеть

Ученые Института офтальмологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали нейросеть, которая способна диагностировать и прогнозировать заболевания глаз. Их научная работа опубликована в журнале Nature.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Эксперты дали название ИИ RETFound. Он является первым подобным алгоритмом в офтальмологии. Нейросеть тренировали на основе 1,6 млн снимков сетчати глаз. Ученые сделали систему с открытым исходным кодом, другими словами, любая организация в мире может получить к ней доступ.

По словам специалистов, RETFound должен помочь улучшить диагностику некоторых болезней глаз, в числе которых диабетическая ретинопатия и глаукома.

Авторы отмечают, что нейросеть также прогнозирует системные заболевания, например, болезнь Паркинсона, инсульт и сердечную недостаточность.

Ученые загрузили в модель данные многих этнических групп. Благодаря этому можно одинаково эффективно проводить работу в различных группах населения.

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