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Астрофизики раскрывают тайну горячей солнечной короны

1:23
Наука

Журнал Nature Communications опубликовал результаты нового исследования. Астрофизики из Германии, Великобритании и Бельгии обнаружили явление в солнечной короне, объясняющее, почему верхние слои атмосферы Солнца горячее поверхности.

Астрофизики раскрывают тайну горячей солнечной короны
Фото: openverse

Солнечная корона — внешняя часть атмосферы, большую часть которой составляет плазма. Она в тысячи раз горячее, чем непосредственно внутренняя часть. Для изучения механизма нагрева, ученые проанализировали данные, которые были собраны Обсерваторией солнечной динамики НАСА и орбитальным аппаратом Европейского космического агентства Solar Orbiter.

Плазма в короне, как информирует источник, образует плотные структуры — петли, возникающие в нижних областях фотосферы. Оба аппарата сумели зафиксировать, что изломы петель вибрируют подобно гитарным струнам. Интересным фактом является то, что эти колебания не затухают. Это в свою очередь указывает на существование неизвестного источника энергии.

Корейские ученые из института IBS выявили нейроны, которые позволяют управлять метаболизмом организма. Фактически речь идет о возможности в будущем контролировать потерю и набор веса у человека, сообщает научный журнал Nature Metabolism.

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Почему солнечная корона такая горячая? / Проблема нагрева солнечной короны
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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