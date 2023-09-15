Астрофизики раскрывают тайну горячей солнечной короны

Журнал Nature Communications опубликовал результаты нового исследования. Астрофизики из Германии, Великобритании и Бельгии обнаружили явление в солнечной короне, объясняющее, почему верхние слои атмосферы Солнца горячее поверхности.
Солнечная корона — внешняя часть атмосферы, большую часть которой составляет плазма. Она в тысячи раз горячее, чем непосредственно внутренняя часть. Для изучения механизма нагрева, ученые проанализировали данные, которые были собраны Обсерваторией солнечной динамики НАСА и орбитальным аппаратом Европейского космического агентства Solar Orbiter.
Плазма в короне, как информирует источник, образует плотные структуры — петли, возникающие в нижних областях фотосферы. Оба аппарата сумели зафиксировать, что изломы петель вибрируют подобно гитарным струнам. Интересным фактом является то, что эти колебания не затухают. Это в свою очередь указывает на существование неизвестного источника энергии.
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