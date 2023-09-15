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В Сети сообщают об останках "докатастрофного мира" на Урале

1:11
Наука

Альтернативные историки высказали предположение о наличии "докатастрофного мира" в Свердловской области, включая Дидинский тоннель, но мониторинг научной информации не подтверждает существование такого концепта.

В Сети сообщают об останках "докатастрофного мира" на Урале
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Скорее всего, это является частью мифологии, а не установленным научным фактом, утверждают историки. Примером подобных мифов могут служить легенды о гибели Атлантиды и иных континентов.

Кроме того, существуют документальные записи о строительстве Дидинского тоннеля под Первоуральском в 1918 году. По достоверным источникам, таким как портал "Наш Урал", который публикует исторические данные уже более 10 лет, этот тоннель был построен в начале XX века и использовался в стратегических целях во время отступления Адмирала Колчака в Сибирь.

Таким образом, утверждения о "доисторическом мире" и фактическая дата постройки объекта расходятся, что позволяет заключить, что эта информация, скорее всего, представляет собой вымысел альтернативных историков, сообщает tagilcity.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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