"Яндекс" запустил сервис для безналичной оплаты с телефонов на Android

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Яндекс объявила о запуске сервиса Yandex Pay, который позволяет безналично оплачивать покупки в офлайн-режиме с использованием устройств на базе Android. Пользователи смогут активировать эту функцию в приложении "Яндекс" и выбирать между оплатой через QR и NFC, а также оплатой с помощью цифровой карты с использованием смартфона. Об этом сообщила пресс-служба компании "Яндекс".

Фото: Wikipedia

С помощью нового сервиса можно будет оплачивать товары и услуги как в магазинах офлайн, так и онлайн, используя карты любого российского банка через платежную систему "Мир". Даже те, кто не пользуется устройствами на Android, смогут оплачивать свои покупки, отсканировав QR-код через приложение "Яндекс".

Сервис Yandex Pay был запущен компанией "Яндекс" в марте 2021 года. После проведения спецоперации в феврале 2022 года в России перестали полноценно функционировать Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

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