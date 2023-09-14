Учёные обнаружили новую причину болезни Альцгеймера

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Для того чтобы продвинуться в поисках лекарства от болезни Альцгеймера и других форм деменции, необходимо понять их происхождение и развитие в мозге. Недавно обнаруженный химический путь может дать ценные сведения по этому вопросу.

Фото: Openverse

Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU), Университета Вашингтона и Института Аллена по изучению мозга открыли до сих пор не изученный механизм, с помощью которого иммунные клетки могут быть скомпрометированы в мозге людей, страдающих болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией, связанной с недостаточным притоком крови к мозгу.

Исследуя ткани мозга умерших пациентов с деменцией, ученые выявили цепную реакцию событий, приводящих к повреждению соединительных мостиков белого вещества, которые связывают различные области мозга.

Процесс начинается с миелина — вещества, образующего защитную оболочку вокруг нейронов, предохраняющую их и повышающую эффективность коммуникации. Когда миелиновые слои разрушаются, что часто связано со старением и такими факторами, как гипертония, они удаляются из мозга иммунными клетками.

Исследователи обнаружили, что иммунные клетки сами подвергаются разрушению при удалении миелина, что, возможно, связано с чрезмерным накоплением железа в белом веществе. По сути, эти иммунные клетки жертвуют собой, выполняя миссию по защите мозга.

По-видимому, последствия гибели иммунных клеток и ухудшения состояния белого вещества способствуют когнитивному снижению, связанному с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией, как предполагается в новом исследовании. Тем не менее для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования.

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Болезнь Альцгеймера - причины, симптомы, патогенез, лечение