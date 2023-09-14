Корпус iPhone 15 Pro только частично сделан из титана

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Совсем недавно были представлены новые смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, и они уже вызвали активные обсуждения. Сначала их процессор попал в бенчмарк и не порадовал производительностью, а сегодня стали известными неожиданные детали о материале, используемом в корпусе новых устройств. На самом деле корпус iPhone 15 Pro не полностью изготовлен из титана, как предполагалось.

Фото: Openverse

Титан использован только для внешней рамки устройства, в то время как внутренняя часть сделана из 100% переработанного алюминия. Apple приложила значительные усилия и впервые в мире мобильных устройств применила технологию твердотельной диффузии для их соединения.

Специалисты провели термомеханический процесс, который позволил создать прочное соединение между титаном и алюминием, сохраняя при этом уникальную текстуру титана благодаря многоступенчатому процессу обработки. Кроме того, было объявлено о применении PVD-покрытия повышенной износостойкости для дополнительной защиты металла.

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