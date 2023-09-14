"Яндекс" запустил тестирование быстрых ответов YandexGPT на запросы

Компания предлагает пользователям принять участие в тестировании новой функции. Для этого необходимо подать заявку через приложение "Яндекс с Алисой". После авторизации в поиске с использованием своего Яндекс ID, участники тестирования получат доступ к генеративным ответам на различные запросы, и смогут выразить свою оценку, поставив лайк или дизлайк.

Фото: Wikipedia

Это новшество было представлено компанией "Яндекс", которая начала использовать языковую модель YandexGPT для формирования быстрых ответов в поиске. Эта нейросеть способна предоставить краткий ответ на запрос пользователя, который будет отображаться под строкой поиска, основываясь на информации из подходящих источников.

При получении поискового запроса, YandexGPT в реальном времени находит несколько наиболее подходящих источников, затем составляет краткую выжимку информации из каждого из них. После этого нейросеть выбирает наиболее релевантный ответ и предоставляет его с ссылкой на источник.

Представители компании подчеркнули, что YandexGPT способна ответить на разнообразные запросы, такие как перечисление плюсов и минусов приобретения апартаментов вместо квартиры, объяснение различий между аллигаторами и крокодилами, а также информацию о наиболее ласковых породах кошек.

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YandexGPT в Алисе. Что умеет нейросеть Яндекса?