Руководство WhatsApp приняло решение добавить в мессенджер возможность создания каналов с целью генерации дохода от рекламы. Об этом мнение выразил эксперт в сфере информационных технологий Артём Геллер в беседе с Телеканалом "360".
Специалист отметил, что такой шаг поможет удерживать пользователей в приложении и предоставлять им рекламные материалы, что в конечном итоге принесёт прибыль WhatsApp.
По мнению эксперта, мессенджер пока не был заблокирован в России, поскольку в начале своего существования он не выполнял роль поставщика контента. Изначально функционал сервиса ограничивался обменом сообщениями.
Однако введение функции создания каналов, которые могут служить источником информации, может подпадать под запрещающие механику. В связи с этим существует вероятность, что WhatsApp может быть заблокирован, заключил Геллер.
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