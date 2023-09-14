Android 15 позволит сторонним приложениям получать информацию о заряде батареи

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

По информации, поступившей из источников, Google в настоящее время разрабатывает новую функцию для Android 15, которая позволит сторонним приложениям получить доступ к информации о заряде батареи телефона.

Фото: openverse.org

На данный момент такой доступ предоставляется только системным приложениям и требует специального разрешения, которое может быть предоставлено только вручную через инструмент разработчиков ADB.

Следует отметить, что доступность этой функции может зависеть от конфигурации микросхемы зарядки аккумулятора на конкретном устройстве. Даже если Android 15 предоставит эту возможность как общедоступное API, не все устройства смогут ее использовать, поскольку это зависит от наличия поддержки передачи данных о состоянии заряда в HAL здоровья Android, которые затем могут быть считаны операционной системой и приложениями.

На данный момент нет информации о том, как Google планирует внедрить эту новую функцию в Android 15 и как она повлияет на производительность аккумулятора и удобство использования устройств на базе Android.

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