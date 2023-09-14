Астроном рассказал, что увидеть приблизившуюся комету Нисимура проще всего с телескопом

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Комету Нисимура, C/2023 P1, которая пролетает мимо Земли раз в 435 лет, обнаружили в августе 2023 года. Сегодня она приблизилась к нашей планете настолько, что стала видна для обитателей северного полушария. Это редкое астрономическое событие будет наблюдаться до 17 сентября. Астрономом и экскурсовод Томского планетария Евгений Парфёнов дал развернутый комментарий на эту тему.

Фото: Wikipedia

Евгений предупреждает, что наблюдать эту редкую комету, сформировавшуюся из остатков протопланетарного облака в начале существования Солнечной системы, будет непросто. Она приближается к Солнцу в два раза ближе, чем Меркурий, и поэтому весь сентябрь останется близкой к светилу.

"Расстояние от кометы до Солнца не превысит 15 градусов. Если вы протянете руку и разведете большой и указательный пальцы, между ними будет примерно такое расстояние. Однако из-за рассеивания солнечного света в атмосфере заметить объект на фоне яркого солнца будет сложно, особенно в наших широтах, где восход и заход солнца происходят под небольшим углом к горизонту", — поясняет Евгений.

По словам астронома, когда Солнце садится, комета находится уже низко над горизонтом, и небо ещё светлое. Она исчезает практически одновременно с Солнцем, что делает наблюдение за этим астрономическим явлением крайне сложным. Однако у томичей всё же есть шанс увидеть необычную зеленую комету, состоящую из камня и льда.

"Из-за близкого положения к Солнцу у неё может быть длинный хвост. На рассвете часть хвоста может быть видна, хотя бы в телескоп. С 14 сентября лучше всего наблюдать ее вечером", — советует Парфёнов.

Он также отмечает, что комета сейчас находится западнее Солнца и впоследствии переместится на восток. Поскольку наблюдение с невооруженным глазом будет затруднительным в любой из дней ее близкого приближения к Земле, астроном рекомендует использовать телескоп. Евгений также отмечает, что современные оптические приборы, доступные большинству людей, не уступают по качеству профессиональным.

"К тому же, если вы отправитесь в тропические районы, комету будет легче увидеть. Там восход и заход солнца происходят под большим углом к горизонту. На экваторе это происходит вертикально. Так что расстояние в 15 градусов практически соответствует ночи. Солнце уже село, а комета все еще видна над горизонтом. К тому же хвост будет выше ядра", — говорит экскурсовод Томского планетария.

Парфёнов добавляет, что период обращения кометы Нисимура в 435 лет — это всего лишь предположение. Фактически этот период может быть и 400, и 500, и даже 800 лет. Ученым еще предстоит более тщательно изучить этот новый объект и уточнить данные. На данный момент можно сказать лишь одно: следующий раз, когда Земля увидит комету C/2023 P1, наступит через несколько сотен лет, сообщает Комсомольская правда – Томск.

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