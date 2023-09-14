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Нейросеть для определения подлинности лекарств с точностью 100% разработана в Пензенском государственном университете

Наука

Ученые из Пензенского государственного университета (ПГУ) создали нейронную сеть, способную проводить экспресс-определение подлинности жидких лекарственных препаратов. По результатам проверки на реальных лекарствах было установлено, что этот метод обладает точностью на уровне 100%. Время проведения анализа составляет всего около 10 минут. Об этом сообщили представители университета.

Нейросеть для определения подлинности лекарств с точностью 100% разработана в Пензенском государственном университете
Фото: https://search.creativecommons.org/

Согласно данным Росздравнадзора, доля партий низкокачественных лекарственных средств, производимых внутри страны, составила 71,9% за первые 9 месяцев 2022 года. Зарубежные лекарства также не остались в стороне, с 28,1% оказались некачественными. Одними из наиболее опасных видов нарушений качества лекарств являются фальсификация и нарушение условий хранения препаратов до истечения их срока годности.

Для оценки качества жидких лекарственных средств ранее требовалось специализированное оборудование и дорогостоящие расходные материалы. Ученые из ПГУ предложили более доступный метод, основанный на исследовании поверхностного натяжения капли лекарства, то есть на тензиометрических свойствах.

Прибор автоматически регистрирует форму и объем капли, после чего программное обеспечение, включая нейросеть, сравнивает тензиометрические характеристики препарата с образцом-стандартом.

В рамках исследования ученые изучили тензиометрические свойства 10 лекарственных средств, среди которых были альбумин, анальгин, манитол, гелофузин, баралгин, дротаверин, кетанов, кеторолак, но-шпа и кеторол. В каждом случае удавалось выявить фальсификат с точностью 100%.

"Наш метод поможет решить проблему выявления некачественных и просроченных препаратов. Методы, основанные на анализе физико-химических свойств жидких средств, предоставляют простой и быстрый способ определения качества лекарственных препаратов", — подчеркнул студент Медицинского института ПГУ Дмитрий Киреев.

Авторы разработки планируют доработать прибор для измерения тензиометрических характеристик с целью снижения его стоимости. Этот метод может быть успешно внедрен в практику здравоохранения и использоваться в организациях, специализирующихся на производстве и продаже лекарственных средств.

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В Пензе изъяли из продажи поддельный медицинский аппарат
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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