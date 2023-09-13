То, что мы поначалу воспринимали как обычную спиральную галактику, расположенную недалеко от Млечного Пути, поразило ученых своим видом.
NGC 4632, расположенная на расстоянии около 56 млн. световых лет от нас, окружена обширным газовым кольцом, которое закручивается вокруг галактики под удивительным углом по отношению к ее галактической плоскости. Оно оставалось неуловимым в большей части электромагнитного спектра и стало заметным только тогда, когда ученые взглянули на небо через объектив радиотелескопа.
Это открытие позволяет отнести NGC 4632 к категории исключительно редких галактик, известных как полярные кольцевые галактики.
Астрофизик Натан Дег (Nathan Deg) из Университета Королевы в Канаде считает:
"Полученные данные указывают на то, что от одного до трех процентов соседних галактик могут иметь газообразные полярные кольца, что значительно выше, чем было обнаружено с помощью оптических телескопов. Это означает, что галактики с полярными кольцами могут быть более распространены, чем считалось ранее".
Хотя астрономы и ранее наблюдали галактики с полярными кольцами, NGC 4632 стала первым подобным открытием, сделанным с помощью радиотелескопа ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder).
В настоящее время существуют две ведущие теории образования полярных кольцевых галактик. Согласно первой из них, вещество, перемещаясь по космической паутине в межгалактическом пространстве, попадает на орбиту галактики и, таким образом, становится ее частью. Согласно второму, более распространенному объяснению, кольцо образовано из материала, гравитационно притянутого из другой галактики, которая входила в тесный контакт и взаимодействовала с галактикой, образующей полярное кольцо.
Исследовательская группа надеется, что дальнейшие наблюдения позволят обнаружить большее количество этих загадочных небесных объектов и пролить свет на то, связана ли природа кольца со структурой галактики-хозяина. В рамках этой работы будут проведены углубленные исследования NGC 4632 и NGC 6156.
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