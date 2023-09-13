Канадские астрономы открыли необычное свойство редкой галактики

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То, что мы поначалу воспринимали как обычную спиральную галактику, расположенную недалеко от Млечного Пути, поразило ученых своим видом.

Фото: Openverse

NGC 4632, расположенная на расстоянии около 56 млн. световых лет от нас, окружена обширным газовым кольцом, которое закручивается вокруг галактики под удивительным углом по отношению к ее галактической плоскости. Оно оставалось неуловимым в большей части электромагнитного спектра и стало заметным только тогда, когда ученые взглянули на небо через объектив радиотелескопа.

Это открытие позволяет отнести NGC 4632 к категории исключительно редких галактик, известных как полярные кольцевые галактики.

Астрофизик Натан Дег (Nathan Deg) из Университета Королевы в Канаде считает: "Полученные данные указывают на то, что от одного до трех процентов соседних галактик могут иметь газообразные полярные кольца, что значительно выше, чем было обнаружено с помощью оптических телескопов. Это означает, что галактики с полярными кольцами могут быть более распространены, чем считалось ранее".

Хотя астрономы и ранее наблюдали галактики с полярными кольцами, NGC 4632 стала первым подобным открытием, сделанным с помощью радиотелескопа ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder).

В настоящее время существуют две ведущие теории образования полярных кольцевых галактик. Согласно первой из них, вещество, перемещаясь по космической паутине в межгалактическом пространстве, попадает на орбиту галактики и, таким образом, становится ее частью. Согласно второму, более распространенному объяснению, кольцо образовано из материала, гравитационно притянутого из другой галактики, которая входила в тесный контакт и взаимодействовала с галактикой, образующей полярное кольцо.

Исследовательская группа надеется, что дальнейшие наблюдения позволят обнаружить большее количество этих загадочных небесных объектов и пролить свет на то, связана ли природа кольца со структурой галактики-хозяина. В рамках этой работы будут проведены углубленные исследования NGC 4632 и NGC 6156.

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Тайны далеких галактик